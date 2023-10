Nicki Nicole se disculpa por comparar a Peso Pluma con “un animal”

Nicki Nicole y Peso Pluma llevan varios meses envueltos en controversia por rumores sobre su supuesto romance, los cuales tomaron fuerza cuando los cantantes fueron captados juntos en dos partidos de fútbol y compartieron escenario en los Premios Billboard 2023.

Ante los comentarios de sus fans, la rapera argentina comentó: “Somos buenos amigos, nos estamos conociendo. Los amigos se agarran de la mano… imagínate si vos todos los días salís con un perro. Nadie te va a preguntar por qué todos los días salí con un perro. Es normal. No estoy diciendo que seas un perro, Hassan. Es como si todo el mundo te ve todos los días con el mismo bolso, a eso me refiero”, declaró para el podcast El Despelote.

El ejemplo que usó Nicki Nicole para explicar cómo es su relación con Peso Pluma dividió opiniones en redes sociales.

“Qué increíble que comparen a una persona con un perro”, “No tiene sentido su comparación”, “Peso Pluma ahora llorando”, “Terrible su comparación”, fueron algunas reacciones de sus fans.

Ante los ataques, Nicki Nicole afirmó que jamás faltaría el respeto a nadie y menos a alguien a quien aprecia.

“Gente no saquen todo de contexto, solo quise dar un ejemplo pero me puse bien nerviosa por la pregunta. Pido disculpas si no se entendió bien lo que quise decir, jamás le faltaría el respeto a nadie y mucho menos a alguien que quieroooo”, escribió.

