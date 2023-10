Afganistán sufre un nuevo sismo de 6.3 grados de magnitud

Un nuevo sismo de magnitud 6.3 sacudió la madrugada del domingo la ciudad de Herat, en la misma región del noroeste de Afganistán, que ha registrado otros dos terremotos desde principios de octubre, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

El movimiento telúrico se produjo a las 03:36 horas, a 33 kilómetros de Herat, en la provincia occidental del mismo nombre, donde unas mil personas murieron a causa de esos recientes temblores.

El 7 de octubre, un terremoto de magnitud 6.3 y ocho potentes réplicas sacudieron la zona, derribando hileras de casas rurales e hiriendo también a cientos de personas.

Días más tarde, con miles de residentes aterrorizados sin refugio y voluntarios en busca de supervivientes, otro sismo de la misma intensidad mató a una persona e hirió a otras 130.

Más del 90% de los fallecidos en los sismos eran mujeres y niños, informó el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef, por sus siglas en inglés) el miércoles.

96,000 children have been affected by recent earthquakes in western Afghanistan.

Many lost their loved ones and saw their homes destroyed.

As winter fast approaches, UNICEF has launched a funding appeal to support their urgent needs.https://t.co/tSOeFkS0sI

— UNICEF (@UNICEF) October 12, 2023