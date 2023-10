Las críticas de Andrea Pirlo a los futbolistas italianos involucrados en apuestas deportivas

El fútbol italiano se encuentra en medio de un escándalo que involucra a jóvenes talentos, apuestas deportivas y un cuestionable conocimiento de sus problemas. El técnico de la Sampdoria, Andrea Pirlo, se mostró sumamente disgustado por los casos de apuestas deportivas que han salpicado a jóvenes italianos como Sandro Tonali o Nicolo Zaniolo, motivos por los cuales fueron separados de la Selección.

Andrea Pirlo, exjugador y ahora entrenador italiano, no ha escatimado en duras palabras al referirse a los futbolistas italianos involucrados en apuestas deportivas. “Lo tienen todo y echan a perder sus carreras”, expresó con evidente molestia.

La situación cobra aún más gravedad al conocerse que los futbolistas implicados, Nicolo Fagioli, Sandro Tonali y Nicolo Zaniolo, podrían tener problemas de ludopatía. Nicolo Fagioli, con tan solo 22 años, habría gastado alrededor de un millón de euros en apuestas a través de páginas que no tenían licencia para operar. Este comportamiento lo expone a sanciones que podrían incluir hasta tres años de inhabilitación y una multa de 25.000 euros si se demuestra que apostó en partidos.

Más preocupante aún es la revelación de que uno de los veteranos en el vestuario de la Juventus, Leonardo Bonucci, conocía el problema de su compañero Fagioli. Existen conversaciones que sugieren que Bonucci estaba al tanto de la adicción de su compañero. La colaboración de Fagioli en la investigación de la trama criminal detrás de la red de apuestas ha sacado a la luz estos mensajes.

Además, Sandro Tonali habría necesitado ayuda psicológica para superar su adicción al juego. Tanto Tonali como Nicolo Zaniolo abandonaron la concentración de la selección italiana durante el parón internacional, alegando que no se encontraban en condiciones para afrontar los partidos de clasificación para la Eurocopa, después de ser interrogados por la Policía.

Leonardo Bonucci (36) knew about Nicolo Fagioli's gambling addiction but remained silent, report La Repubblica. Investigations are underway to know if Fagioli was ever extorted because of gambling addiction.https://t.co/68C4FZzwkL

— Get Italian Football News (@_GIFN) October 15, 2023