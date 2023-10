Lionel Messi y el Inter Miami jugarán en China

NOTA: Messi espera en la MLS a un excompañero del Barcelona

La gira del Inter tendrá lugar antes de la última doble fecha del año de las eliminatorias sudamericanas al Mundial de 2026. La Argentina de Messi recibirá a Uruguay (16 de noviembre) y visitará a Brasil (21).

El Inter Miami se colocó en el mapa mundial del futbol con el sonado fichaje tres meses atrás de Lionel Messi. El “10” catapultó al entonces peor equipo de la MLS hasta lograr el título de la Leagues Cup en agosto.

Este trofeo, por el que compitieron las 47 escuadras de la MLS y la liga mexicana, fue el primero en los cuatro años de historia del Inter. Esta equipo es franquicia copropiedad de David Beckham.

Tras ese éxito, problemas físicos del astro argentino y de otras piezas claves del equipo impidieron pelear por la clasificación a los playoffs de la MLS. Dicha fase arrancará el 25 de octubre y concluirán con la final del 9 de diciembre.

China Bound ✈️🇨🇳

This November we will embark on our first-ever international tour to China, seeking to expand our reach in new territory and begin preparations for 2024!

Find out all the details: https://t.co/BKSU9F19LL pic.twitter.com/5fH089htih

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) October 15, 2023