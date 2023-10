Rodrygo critica su rol en el Real Madrid: “No me gusta jugar de nueve”

En unas declaraciones recientes, Rodrygo, el joven atacante de la selección brasileña, expresó abiertamente su descontento con su rol como delantero centro en el Real Madrid, donde ha tenido que asumir, por momentos, dicha posición tras la salida de Benzema.

“Siempre es importante poder desempeñar diversas funciones. Siempre he dejado claro que tengo facilidad para jugar en las bandas, simplemente no me gusta jugar de 9, aunque en mi club tengo que hacerlo”, afirmó Rodrygo, lanzando una clara indirecta a las decisiones técnicas de Carlo Ancelotti en el equipo madrileño.

El jugador brasileño señaló la libertad de movimiento que tiene en la Selección, donde puede desplazarse por todo el campo, lo que, según él, ha contribuido a mejorar su rendimiento. “Es importante poder hacer todas esas funciones, ya que aumenta tus posibilidades de no ser reemplazado. Esto es fundamental para mí”, agregó Rodrygo, dejando entrever su insatisfacción con su situación actual en el Real Madrid.

Los bajos número de Rodrygo en la temporada

Durante la presente temporada, Rodrygo ha tenido un papel destacado en el club merengue, pero sus números, con solo un gol en 11 partidos entre Liga y Champions, reflejan una adaptación difícil al papel de delantero centro. A pesar de ser una de las estrellas del equipo, parece que el brasileño no se siente cómodo en esta posición y busca un cambio en su rol.

Estas declaraciones podrían tener un impacto en las decisiones tácticas de Ancelotti y abrir la puerta a una reevaluación del papel de Rodrygo en el Real Madrid. La incertidumbre sobre su regreso al club tras el parón de la fecha FIFA de octubre, en la que Brasil cerrará su participación visitando a Uruguay, genera expectativas sobre posibles cambios en su posición dentro del equipo merengue.

También podrías leer: Guatemala aterriza en Panamá con la misión de hacer el milagro