¿Es Florinda Meza la culpable de que no se transmitan programas de Chespirito?

Desde los albores de la televisión mexicana, figuras excepcionales han destacado gracias a su genialidad. Un nombre que brilla con luz propia es el de Roberto Gómez Bolaños, conocido afectuosamente como Chespirito. Sin embargo, las producciones que llevaron su sello ya no iluminan nuestras pantallas, pues el contrato que las permitía expiró en 2020.

En 2014, lamentablemente, el comediante nos dejó, y sus obras literarias pasaron a manos de su hijo, otorgándole el poder exclusivo para comercializarlas. A pesar de esto, muchas voces han señalado a Florinda Meza, viuda de Roberto, como la responsable de que estos programas ya no sean disfrutados por el público.

Sin embargo, fue el pasado miércoles 11 de octubre cuando Florinda Meza emitió un mensaje a través de sus redes sociales en donde desmintió a todos esos rumores que la ponen como la mala del cuento.

“Hay un rumor desde hace tiempo. Se dice que yo me opongo a que los programas de Chespirito sean transmitidos nuevamente; total y absolutamente mentira. Yo amo y respeto el legado de Roberto, sí respeto al público; amábamos nuestra profesión”, comenzó.

Agregó que estaría dispuesta a que todos los programas creados por su esposo llegaran a todo el público, ya que mencionó que ella misma fue intérprete en ellos. Sin embargo, señaló que el talento de Roberto no es simplemente un “regalo”.

“Sí soy colaboradora literaria de los programas; yo sí negociaría por mi trabajo porque fui intérprete de los mismos. Una herencia del genio de Roberto no es un regalo, es una grande y valiosa responsabilidad”.

Finalmente, explicó que en más de tres ocasiones se han acercado para intentar volver a transmitir los programas, pero desconoce las razones por las cuales las conversaciones no han llegado a buen puerto, ya que no ha sido requerida en ninguna de ellas.

“En una compraventa hay un comprador y uno o más vendedores; el comprador ya ha intentado cuatro ocasiones hacer la transacción, misma a la que no he sido invitada. Las negociaciones son para llegar a un feliz acuerdo; qué tristeza, el público está esperando”. Por último, mencionó tajante: “No he sido yo quien dijo no”.