La familia de los deportes Olímpicos se aumentará para Los Ángeles 2028

El Comité Olímpico Internacional (COI) aprobó este lunes el programa para los Juegos de Los Ángeles de 2028, en el que entrarán cinco nuevos deportes, entre ellos el críquet, como principal innovación para intentar atraer a más público.

Como propuso el viernes la comisión ejecutiva del organismo, el COI, reunido en Bombay, aprobó por una holgada mayoría la inclusión del críquet, el béisbol/softbol, el squash, el flag-football (una especie de fútbol americano sin contacto) y el lacrosse (parecido al hockey sobre hierba, pero con unos palos que tienen una red en la punta).

Deporte rey en India, que organiza actualmente la Copa del Mundo, y Pakistán, el críquet regresa así a los Juegos más de un siglo después de una breve aparición en la edición de París 1900. “El críquet tiene más de 2.500 millones de seguidores en el mundo y representa una posibilidad extraordinaria de atraer a nuevos países y nuevas comunidades”, dijo el austriaco Karl Stoss, presidente de la comisión del programa olímpico.

