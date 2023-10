Lanzan el primer tráiler de la película que Amber Heard filmó en Guatemala

Amber Heard decidió despedirse de Hollywood y experimentar una vida en España, pero no implicó una renuncia definitiva a su carrera actoral. La actriz regresa a la pantalla grande con su última película, In the Fire, de la cual se acaba de lanzar su tráiler oficial. Es filme, dirigido Conor Allyn, tiene escenas que fueron grabadas en Guatemala.

Contextualizada históricamente en la década de 1980, Heard interpreta a Grace Burnham, una doctora de Nueva York que viaja a una plantación de Colombia para atender a un niño (Lorenzo McGovern Zaini) con profundos traumas personales y habilidades inexplicables. La comunidad local, liderada por un sacerdote, desea exorcizar al joven ya que, según aseguran, está poseído por el diablo, siendo él la causa de todos los problemas del pueblo.

Debido a la época, se produce una colisión entre las explicaciones lógicas de los fenómenos (la ciencia) y la religión, dando lugar a un conflicto de gran escala. “Esa gente tiene miedo. Y necesitan algo a quien culpar por ese miedo. Y eres tú”, le dice Burnham al pequeño en una escena de su adelanto oficial.

En otro momento, se ven imágenes particularmente intensas cuando la protagonista grita ferozmente mientras es azotada en público por defender sus creencias. Este acto es irónicamente representativo en la vida de Amber, luego de los recientes acontecimientos legales y su repercusión mediática.

Un nuevo comienzo para Amber Heard

En palabras de la actriz, el filme es “una meditación sobre los poderes casi sobrenaturales del amor contada a través de una mujer fuerte e independiente a finales del siglo XX. Me siento honrada de ser parte de este trabajo de amor y de ser la protagonista en la visión de Conor Allyn”, expresó para Entertainment Tonight, antes de la huelga de SAG-AFTRA.

La nueva producción llega después de un período de dos años en el que Heard estuvo alejada de proyectos importantes. Su última aparición fue en La Liga de la Justicia de Zack Snyder, donde interpretó a Mera, el interés amoroso de Aquaman (Jason Momoa), y en la miniserie The Stand. Durante este tiempo, ella estuvo en el centro de la atención debido a una batalla legal contra su exesposo, Johnny Depp.

En junio de 2022, el jurado determinó que Depp fue difamado por Heard, mientras que también se estableció que el actor de Piratas en el Caribe era parcialmente responsable. Posteriormente, la intérprete decidió alejarse de su país natal y trasladarse a Europa, buscando una vida más tranquila y centrada en su maternidad. Una fuente cercana le dijo a TMZ que “Amber se siente como si tuviera más privacidad mientras está en el extranjero, le gusta estar allí y está más cómoda”.

Pese a que sus días en el país europeo son más calmos, aún desea continuar frente a cámara y, según una entrevista que tuvo con la agencia española Gtres en junio pasado, está “evaluando” los proyectos, ya que, pese a toda controversia, “hay que salir adelante”.

La fecha de estreno en cines de In the Fire aún no ha sido confirmada. Pero este no es su único largometraje en víspera de ser proyectado en pantalla grande, ya que Amber Heard también es parte del elenco de Aquaman 2, filme que debutará internacionalmente el próximo 20 de diciembre.