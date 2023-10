Will Smith rompe el silencio sobre las revelaciones de su ex, Jada Pinkett

Will Smith rompió el silencio después de las revelaciones realizadas por su esposa, Jada Pinkett Smith, señalando que viven separados desde 2016, aunque todavía están casados.

Jada Pinkett Smith está por lanzar sus memorias y confesó que ella y Will viven separados desde 2016, situación que tomó al mundo por sorpresa debido a que siguen apareciendo en eventos como pareja.

Ante estas confesiones, Will Smith compartió su perspectiva en un correo electrónico al periódico The New York Times, donde describe cómo desarrolló una “ceguera emocional” hacia Jada a lo largo de los años debido a la duración de su relación.

Con este pequeño fragmento de entrevista puedo notar lo narcisista y egocéntrica que es *Jada Pinkett* y lo pendejo que fue *Will Smith* al estropear su carrera por defender a quien dice: “No somos nada, ¿porque se enojó? 🤡pic.twitter.com/LGbHZr9gmI — Nubia (@NubiaArizaga) October 12, 2023

Las declaraciones de Will Smith

Mencionó que, a menudo, después de tanto tiempo juntos, es fácil perder la sensibilidad a los “matices ocultos” y a las “bellezas sutiles” de su esposa.

El actor ganador del Oscar señaló que conocer la vida de la que ha sido oficialmente su mujer en los últimos 26 años a través de “Worthy”, las memorias de Jada Pinkett Smith, le ha hecho darse cuenta de que “había vivido una vida más al límite” y que es “más resistente, inteligente y compasiva” de lo que él imaginaba.

Jada Pinkett Smith explicó que ella y Will estaban en el proceso de “descubrir” su futuro juntos después de hacer pública la noticia sobre su separación y confesó que la razón por la cual no habían anunciado su separación antes era que no se sentían “listos todavía”.

La revelación de Jada aparece relatada en su próximo libro de memorias, titulado “Worthy”, que se publicará este martes 17 de octubre. A lo largo de su relación de más de dos décadas, Will y Jada han sido una de las parejas más icónicas de Hollywood.