Evacuan el Palacio de Versalles, en Francia, por alerta de bomba

El Palacio de Versalles, una de las principales atracciones turísticas de Francia, fue evacuado este martes 17 de octubre por una alerta de bomba, tres días después de un aviso similar, indicaron varias fuentes. “Por motivos de seguridad, el Palacio de Versalles evacua a los visitantes y cierra sus puertas por hoy”, anunció el establecimiento en su cuenta en la red social X (antes Twitter).

La residencia construida en el siglo XVII por Luis XIV, el “Rey Sol”, a unos 20 kilómetros al suroeste de París, fue evacuada también la tarde del pasado sábado 14 de octubre por una alerta de bomba anónima en el sitio moncomissariat.fr. La amenaza de este martes se recibió en el mismo sitio y “no se tomó a la ligera”, indicó una fuente próxima al caso. “Los artificieros trabajarán tras la evacuación total”, que estaba casi finalizada a inicios de la tarde, precisó una fuente policial.

🌍 Dear visitors,

For security reasons, the Palace of Versailles is evacuating visitors and closing its doors today Tuesday October 17. Thank you for your understanding pic.twitter.com/tDBghI4Uhk

— Château de Versailles (@CVersailles) October 17, 2023