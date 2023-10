VIDEO. El divertido fallo de Messi que es viral en redes sociales

Mientras se entrena con la selección argentina de cara a la cuarta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas ante Perú, en Lima, Lionel Messi se tomó unos minutos para cumplir con algunos pedidos de sus fanáticos, quienes buscan de distintas maneras al menos tener un saludo personalizado del ídolo.

La tarea no es sencilla, ya que hay pocas maneras de acceder al capitán de la Scaloneta, pero un aficionado logró contactar a Celia, madre del 10 de Argentina, y consiguió un video especial del rosarino que no salió tal como estaba planificado.

La situación se volvió viral gracias a que el usuario compartió en sus redes sociales cómo fue el diálogo con la mamá de Messi para conseguir que el futbolista del Inter de Miami le enviara un saludo por el día de su cumpleaños.

“Me da mucha pena, sin embargo no me quiero quedar con el intento porque sé que no es fácil o está en sus manos y quiero expresarle mi deseo de poder ver un video de mi ídolo como persona y jugador, Leo, felicitándome a mí, ‘Memo’, por por mi cumple 21. Le agradezco el tiempo y la confianza doña Celia y le mando un fuerte abrazo de parte de mi familia y su servidor”, escribió el joven en un mensaje de WhatsApp a la madre de La Pulga.

La respuesta no tardó demasiado en llegar y Celia contestó en tres mensajes: “Hola, ¿cómo no me dijiste antes? Mañana no sé si podrá. Tiene que hacer unas publicidades. Me tenés que decir con más tiempo. Salvo que te lo haga cuando pueda y te quede de recuerdo, jaja”.

El video viral de Messi

La espera valió la pena para Memo, ya que Messi se tomó su tiempo para grabarle un mensaje por el día de su cumpleaños. Sin embargo, la alegría no fue completa para agasajado, ya que el delantero de Inter Miami confundió su nombre:

“Hola Momi. Te mando un feliz cumpeaños. Sé que fue hace unos días, pero te mando un saludo enorme y te deseo lo mejor”, expresó Leo con la gentileza que lo caracteriza.

El cumpleañero decidió hacer viral el error que cometió el futbolista al confundir su nombre (Momi en lugar de Memo) con el video y las capturas de pantalla correspondientes y dos emojis que dan cuenta de la mezcla de frustración y alegría por el gesto del argentino.

En las redes sociales, los fanáticos no perdonaron a Messi, y las respuestas fueron hilarantes. Algunos comentaron: ‘Si Messi te dice Momi, de ahora en adelante te llamarás Momi’. Otros bromearon: ‘Messi es más que el Papa, ¡te ha rebautizado!’. Y hubo quien dijo en tono jocoso: ‘Deberías sentirte bendecido de que Messi te haya otorgado un nuevo apodo’.