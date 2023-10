Ana María Polo revela su nueva ocupación después de “Caso Cerrado”

Ana María Polo se retiró de la televisión en 2019, cuando se dejaron de grabar nuevos capítulos del programa Caso Cerrado. Ahora, como invitada en el podcast de Erika De La Vega, compartió detalles sobre su vida alejada de Telemundo.

El anuncio del retiro de Ana María Polo tuvo lugar en una emotiva conferencia de prensa, en la que la presentadora expresó su agradecimiento a su audiencia y a todo el equipo que la acompañó a lo largo de los años. “Ha sido un viaje maravilloso, y estoy agradecida por el apoyo inquebrantable de mis seguidores y la oportunidad de ayudar a tantas personas a través del programa”, declaró en ese momento Polo.

A pesar de su retiro de la televisión, Ana María Polo no se ha mantenido alejada de la atención pública. Ha expresado su deseo de dedicar más tiempo a su familia y a sus propios intereses personales. Además, ha continuado siendo una voz activa en asuntos legales y éticos en la sociedad, participando en conferencias y escribiendo sobre temas relevantes.

“Se me han presentado ofertas de diversos proyectos, pero aún no he encontrado algo concreto que me haga decir ‘sí, quiero involucrarme en esto con este grupo de personas, todo encaja perfectamente’. Y así, pasaron algunos cumpleaños, uno tras otro, y ya casi cumplo 65 años”, compartió.