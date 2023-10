Líderes indígenas dialogarán con autoridades tras orden de CC

Los líderes indígenas brindaron una conferencia de prensa para pronunciarse con respecto a la instrucción emitida este miércoles 18 de octubre por la Corte de Constitucionalidad (CC), en la cual se fija un plazo de seis horas a las autoridades del Ministerio de Gobernación y de la Policía Nacional Civil (PNC) para retirar a los manifestantes y habilitar el acceso a las sedes del Ministerio Público, incluidas las oficinas centrales, ubicadas en el Barrio Gerona, zona 1.

Según indicaron, se tiene previsto sostener un diálogo esta tarde con delegados de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH); el ministro de Gobernación; Byron Bor; y delegados de la cartera de Defensa para abordar el proceso a seguir. En ese sentido, no se ha establecido en qué momento van a retirarse de ese lugar donde mantienen un plantón desde hace más de dos semanas.

Los magistrados del alto tribunal constitucional conocieron una gestión presentada por el Ministerio Público (MP) donde denuncia el bloqueo prolongado a su sede central y señala que esto ha impedido prestar los servicios que competen a dicha institución. La entidad, dirigida por la fiscal general Consuelo Porras, también señaló incumplimiento de las autoridades encargadas de la seguridad a las resoluciones anteriores emitidas por la CC para retirar a los manifestantes.

En ese sentido, los magistrados establecieron que la PNC y Gobernación deben ejecutar las acciones y medidas pertinentes para restituir el orden público y proceder a la aprehensión de los implicados en la comisión e delitos flagrantes. En tanto, el Ejército podrá prestar auxilio a las entidades para cumplir ese objetivo.

“Esta no es una derrota, es una lucha, y para lograr la democracia en este país hay que seguir luchando. Nosotros no estamos confrontando, llevamos 17 días en asamblea permanente y no hemos provocado a las autoridades”, dijo ante ello una de las representantes de las autoridades ancestrales.