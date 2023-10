Joan Laporta se pronuncia tras ser imputado en el ‘Caso Negreira’

El presidente del Fútbol Club Barcelona, Joan Laporta, se mostró confiado en que el escándalo conocido como el ‘Caso Negreira’, relacionado con supuestos pagos del club a empresas vinculadas a José María Enríquez Negreira, un exresponsable arbitral, culminará con una sentencia absolutoria. En una entrevista con Catalunya Radio, Laporta defendió la integridad del club y su gestión, argumentando que no existen pruebas que respalden la acusación de que los pagos se realizaron para comprar árbitros.

Este caso, que ha sacudido al Fútbol Club Barcelona, no solo ha afectado al actual presidente, sino que también involucra a exmandatarios del club, Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu. La investigación se centra en los presuntos pagos realizados al exdirigente arbitral José María Enríquez Negreira, quien ocupó un papel fundamental en la organización de los árbitros en España durante 25 años. Según la Fiscalía, estos pagos se habrían extendido desde 2001 hasta 2018.

🗣️ Laporta "tranquilo" con el Caso Negreira: "Esto acabará en una sentencia absolutoria". pic.twitter.com/uRtORpN6qL — EFE Deportes (@EFEdeportes) October 19, 2023

Joan Laporta y su firme postura en el ‘Caso Negreira’

La noticia más reciente que se ha hablado al entorno del Fútbol Club Barcelona es la inclusión de Joan Laporta en la lista de investigados en el ‘Caso Negreira’. La imputación de Laporta se basa en un delito de cohecho que el juez Joaquín Aguirre, instructor del caso, considera que no ha prescrito, a pesar del criterio inicial del Ministerio Público. Laporta rechaza enfáticamente las acusaciones y sostiene que no hay fundamentos para su imputación, ya que no existen pruebas que respalden la acusación de soborno o corrupción deportiva.

Joan Laporta y la directiva del Barcelona mantienen que los pagos realizados a las empresas vinculadas a Negreira se destinaron a servicios técnicos de asesoramiento sobre árbitros. Laporta subraya que todos estos pagos se realizaron de manera transparente, a través de transferencias bancarias y con la correspondiente emisión de facturas. Además, el club ha presentado un extenso conjunto de informes y material documental para respaldar su postura. Según Laporta, este caso representa una “campaña orquestada para desestabilizar al Barça.”

El presidente azulgrana no dudó en señalar la existencia de lo que llamó un “madridismo sociológico en las esferas de poder de la capital” que, según él, ha aprovechado el ‘Caso Negreira’ para perjudicar al Barcelona. Estas afirmaciones ponen de manifiesto la tensa relación que ha existido históricamente entre los dos clubes más importantes de España, el Real Madrid y el Barcelona.

En medio de la polémica, Laporta también habló sobre la posibilidad de rendir un homenaje a la leyenda del club, Lionel Messi, una vez concluida la reforma del Camp Nou. El mandatario azulgrana expresó su deseo de que Messi pueda estar presente en la inauguración del renovado estadio, prevista para junio de 2026. Actualmente, el equipo juega en el Estadio Olímpico de Montjuic mientras se realizan las obras de remodelación.

💬 "El madridismo sociológico quiere apropiarse del Barcelona…" https://t.co/SPoW4QYBet — MARCA (@marca) October 19, 2023