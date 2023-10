Muere famoso actor de la saga de Rocky Balboa

Burt Young, un hombre de muchas facetas: boxeador, soldado y pintor, pero se ganó la fama como actor gracias a un solo personaje de los más de 160 que interpretó en cine, teatro y televisión. Ese personaje fue el de Paulie, el cuñado de Rocky Balboa. El actor nos dejó el 18 de octubre en su hogar en Los Ángeles a la edad de 83 años.

Nacido en Queens, Nueva York, Young fue un niño rebelde a pesar de los esfuerzos de su padre por alejarlo de las peligrosas calles de la Gran Manzana. Como resultado, se enlistó en la Marina de Estados Unidos a los 16 años.

De acuerdo a sus biógrafos más destacados, Young inició su carrera en el boxeo en este mismo lugar. Su mentor fue el renombrado Cus D’Amato, quien también moldeó a otra leyenda del pugilismo, Mike Tyson. El futuro actor se retiró con un récord de 17 victorias y una derrota.

Al retirarse de ambas actividades, Young empezó a salir con una empleada de bar que soñaba con convertirse en actriz. Inspirado por ella, entró en la academia del legendario director teatral Lee Strasberg que, en solo dos años, cambió su vida.

La carrera actoral de Burt Young despegó con pequeños papeles en programas de televisión, como “The Doctors”, y en películas de serie B, como “Carnaval de sangre”. Su talento le abrió las puertas a producciones más destacadas, como “Chinatown” de Roman Polanski, y a la serie de culto “MAS*H”.

No obstante, el papel que lo definiría llegó en 1976 cuando fue elegido para interpretar a Paulie, el impetuoso cuñado de Rocky Balboa en la película “Rocky”. Su actuación en esta película no solo lo hizo un icono, sino que también le valió una nominación al Oscar como Mejor Actor de Reparto.

“Fui el único actor que no hizo audición para la primera ‘Rocky’. Y también fui el mejor pagado”, señaló Young en una entrevista concedida al sitio The Rumpus y retomada por The New York Times.