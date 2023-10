UEFA no organizará ningún partido en Israel “hasta nueva orden”

La Unión de Asociaciones de Fútbol Europeas (UEFA) anunció recientemente que no organizará partidos en Israel “hasta nueva orden” debido a preocupaciones de seguridad derivadas del conflicto entre Israel y Hamás.

La decisión de la UEFA de suspender los partidos en Israel se basa en una evaluación profunda de la situación de seguridad en todo el territorio israelí. El conflicto entre Israel y Hamás ha provocado tensiones y disturbios en la región, lo que plantea riesgos evidentes para la seguridad de los jugadores, el personal y los aficionados.

La UEFA, como organismo rector del fútbol en Europa, debe velar por la seguridad de todos los involucrados en sus competiciones. La suspensión de los partidos en Israel es una medida preventiva destinada a proteger a las personas y garantizar que el fútbol se juegue en un entorno seguro.

La decisión de la UEFA tiene un impacto significativo en el mundo del fútbol. Se han cancelado o reprogramado partidos en distintas competencias europeas, incluyendo partidos se la Selección israelí que debían disputarse en Israel. Esto afecta tanto a los equipos israelíes como a los equipos visitantes que se habían preparado para estos encuentros.

“Tras una evaluación profunda de la situación actual en materia de seguridad en todo el territorio israelí, el comité ejecutivo de la UEFA decidió que ningún partido de las competiciones de la UEFA se juegue en Israel hasta nueva orden”, señaló la confederación.

Latest updates from #UEFAExCo on competitions:

Belgium-Sweden #EURO2024 qualifier abandoned with 1-1 score confirmed as final.

No UEFA competition match to be played in Israel until further notice.

Maccabi Haifa withdraw from #UYL.

Full details: ⬇️

— UEFA (@UEFA) October 19, 2023