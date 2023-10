Suspensión definitiva del juego entre Bélgica y Suecia tras atentado en Bruselas

El mundo del fútbol se detuvo el pasado lunes debido a un trágico atentado en Bruselas, que dejó a todos consternados y llevó a la suspensión definitiva del partido de clasificación para la Eurocopa 2024 entre Bélgica y Suecia. A medida que la noticia se propagaba, la UEFA tomó la difícil decisión de no reanudar el partido.

El partido entre Bélgica y Suecia se encontraba en el descanso, con un empate 1-1, cuando la noticia del atentado en el centro de Bruselas sacudió al mundo. Dos aficionados suecos perdieron la vida en un ataque con arma de fuego, a escasas horas del encuentro programado en el estadio Rey Balduino. El sospechoso detrás del atentado, un hombre tunecino radicalizado y en situación de residencia ilegal en Bélgica, fue abatido durante una operación policial al día siguiente.

La noticia del ataque impactó a la comunidad futbolística y al mundo en general. La violencia había irrumpido en un evento deportivo, recordándonos la fragilidad de la vida y la importancia de la seguridad en los estadios.

Tras la tragedia, la UEFA anunció que el resultado 1-1 al final del primer tiempo sería confirmado como definitivo, otorgando a ambos equipos un punto en la clasificación del grupo F. Esta decisión se tomó en consulta con las federaciones de Bélgica y Suecia, que expresaron su acuerdo con la medida.

“La decisión de la UEFA cierra de manera definitiva el partido, pero nunca olvidaremos a las víctimas. Nuestros pensamientos acompañan a sus familias, así como a los jugadores, el equipo técnico y los aficionados del equipo nacional sueco,” declaró la federación belga.

“Estamos contentos de saber que la UEFA ha tomado su decisión y que se adecua a lo que las dos federaciones deseaban,” añadió la federación sueca.

A pesar de la suspensión del partido, la UEFA informó que esto no tendría consecuencias en el grupo F, ya que Bélgica ya estaba matemáticamente clasificada para la Eurocopa 2024 junto con Austria, mientras que Suecia se encontraba matemáticamente eliminada.

