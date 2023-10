FUERTE VIDEO. Balacera mortal en Palín tras una discusión acalorada

En la colonia María Mattos de Palín, Escuintla, una disputa entre dos hombres tomó un giro trágico que dejó a una persona muerta y otra herida de gravedad. El incidente, que se volvió viral en las redes sociales debido a un video impactante, arroja luz sobre la creciente violencia en algunas comunidades guatemaltecas y la necesidad de abordar este tipo de situaciones de manera más efectiva.

Las imágenes que circulan en línea revelan el tenso intercambio entre dos individuos afuera de un aparente negocio local. Lo que comenzó como una discusión acalorada pronto escaló a un nivel aterrador. Uno de los involucrados, vestido con una pantaloneta blanca y una camisa de franjas de colores, sacó un arma de fuego y comenzó a disparar despiadadamente contra las personas presentes.

La víctima mortal, cuya identidad aún no se ha dado a conocer, lamentablemente no sobrevivió a la balacera y falleció en el lugar. Además del trágico fallecimiento, una mujer resultó herida en el tiroteo. Dada la gravedad de su estado, fue trasladada de inmediato al Hospital Nacional de Amatitlán para recibir atención médica. Las autoridades aún no han divulgado detalles sobre su estado de salud.

La discusión que terminó en balacera y dejó una persona muerta en Palín, Escuintla. pic.twitter.com/thZdqm7jMj — InfoGT_Noticias (@infogt_noticias) October 19, 2023

Delincuencia en Palín

El suceso ha dejado a la comunidad de Palín, Escuintla, conmocionada y preocupada por la creciente violencia que parece estar afectando a la región. La rápida escalada de la confrontación, que pasó de una mera discusión a un tiroteo letal en cuestión de segundos, subraya la urgencia de abordar la violencia y el uso de armas de fuego en Guatemala.

La identidad de la víctima mortal y de la herida aún no se ha dado a conocer públicamente, y las circunstancias exactas que llevaron a esta tragedia aún no están claras.