Ronaldo Nazario confiesa quién debe ganar el Balón de Oro entre Messi y Haaland

El Balón de Oro será entregado el próximo 30 de octubre y los dos favoritos a llevarse el galardón son Lionel Messi y Erling Haaland. Las informaciones que llegan desde Europa aseguran que el 10 de Argentina ganará por octava vez el premio, esto luego de gran Mundial que tuvo con su selección en Qatar 2022.

El astro por fin logró ser Campeón del Mundo y eso le daría el galardón, cabe mencionar que Messi no tuvo su mejor campaña con PSG, pero si la cerró bien con el Inter de Miami.

Ya en el caso de Haaland, pues ganó un triplete, Champions, Premier League y FA Cup, siendo además goleador en las primera dos. Esto no le ajustaría al noruego para sobreponerse a Messi.

🚨✨ Leo Messi, expected to win the Ballon d’Or 2023.

Understand all the indications are set to be confirmed but Messi will be the final winner once again.

Official decision to be unveiled Monday night in Paris.

🇦🇷 It will be Messi’s historical 8th Ballon d’Or. pic.twitter.com/v8FWZQdeaR

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 25, 2023