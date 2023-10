Cristiano Ronaldo: “Soy diferente a los demás”

El martes, Cristiano Ronaldo convirtió dos goles en el dramático triunfo frente a Al Duhail por 4-3, correspondiente a la tercera fecha del grupo E de la AFC Champions League. Y en la conferencia de prensa posterior al partido, volvió a mostrar su grandísima confianza en sí mismo.

“No me importan los registros. Lo que pienso es disfrutar el momento, nuestro equipo cada vez está mejor. Nuestro entrenador y el equipo técnico nos han ayudado mucho a poner al equipo de Al Nassr en lo más alto. Me estoy divirtiendo. Creo que esa es la palabra clave en lo que he estado haciendo”, dijo Cristiano en la sala de prensa del KSU Stadium de Riad.

Sobre su presente, no esquivó la oportunidad para reafirmar lo que muchos piensan de él a sus 38 años. “Sería mentira decir que no estoy contento marcando goles y jugando bien. Pero Cristiano no es como todos los demás. Soy diferente a los demás, por eso sigo jugando y haciendo las cosas bien”, dijo en declaraciones.

🇵🇹 Cristiano Ronaldo: "Actually, I don't care much about the records. I enjoy my time with Al-Nassr".

"We are working to be the strongest and the best team". pic.twitter.com/R8pgX8yPA3

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 25, 2023