Roberto Arzú presenta denuncia contra Giammattei y Porras

El exaspirante a la Presidencia, Roberto Arzú, presentó una denuncia penal este jueves 26 de octubre contra el presidente Alejandro Giammattei, la fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras; y el extitular del Centro de Gobierno, Miguel Martínez, a quienes señala de distintos delitos.

Tras hacer el referido planteamiento en la sede central del MP, ubicada en el barrio Gerona, zona 1 capitalina, Arzú se acercó al área donde desde hace 25 días se mantiene un plantón de parte de ciudadanos en defensa de la democracia.

Algunas personas mostraron su descontento ante la presencia del exaspirante presidencial, aunque se le concedió un espacio para que brindara algunas palabras en el podio instalado por los manifestantes, donde hizo señalamientos contra funcionarios y exfuncionarios, así como contra los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

“Ellos, sin duda alguna, están embarrados en corrupción y tienen que pagar. Ahorita no se pueden venir a vestir de niños de primera comunión porque no lo son, los magistrados del Tribunal Supremo Electoral también son unos delincuentes y aquí tienen que pagar todos los corruptos”, expresó.

“La fiscal se llena de decir eso, pues demuéstrelo. Vamos a estar encima y no la vamos a dejar respirar hasta que nos dé cuentas de cada uno de estos casos”, agregó.

Por aparte, se refirió al incidente que se registró recientemente en el que algunos ciudadanos increparon a Martínez cuando participaba en una actividad religiosa en Antigua Guatemala, Sacatepéquez.

“Queremos saber en qué helicóptero viaja ese muchachito a la Antigua, quién se lo paga, de dónde sacó ese dinero, cómo vive. Él no es funcionario, entonces ¿de dónde saca tanto dinero él y su familia para comprar casas de millones de quetzales?, dijo.

“Queremos llegar al punto final de esto y ellos tienen que pagar, porque si no ella (Porras) se va a evidenciar más aún de que es parte del sistema corrupto, cosa que hasta hoy ha demostrado que lo es, porque solo está haciendo persecuciones selectivas para acabar las elecciones, para botar las elecciones y ser parte cómplice de lo que quiere esta tiranía de perpetuarse en el poder, cosa que no podemos permitir”, destacó Arzú.

Durante su pronunciamiento, el exaspirante presidencial también envió un mensaje de unidad e invitó a los guatemaltecos a luchar en conjunto por un futuro mejor para Guatemala.

“Tiene que existir conciencia social en Guatemala, esto no es de ideologías, acabemos ya ese tema. Esto es de hacer las cosas bien, de luchar contra los corruptos. Pero no luchemos en contra de nosotros, tenemos que unirnos en una sola voz contra estos tiranos que han dejado los hospitales sin medicamentos, donde gente muere por culpa de eso. Las carreteras se caen a pedazos, las escuelas no tienen agua, luz ni techo”, expuso.