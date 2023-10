Se cumplen 49 años del mayor logro internacional del CSD Municipal

El CSD Municipal se encuentra en un día de aniversario, ya que este 27 de octubre de 2023 se conmemoran 49 años de su título más histórico a nivel internacional: el trofeo de la Copa Concacaf 1974, campeonato que los consagró como el mejor club de la región.

La final de la Copa Concacaf se llevó a cabo entre el CSD Municipal y el Transvaal de Surinam. El duelo de ida se disputó el 24 de octubre, siendo los Rojos quienes se adelantaron en el global, cosechando un triunfo 1-2. La vuelta, cuya fecha se conmemora, tuvo una historia muy similar al primer cruce, finalizando 2-1 a favor de los escarlatas, quienes de esta manera se proclamaron campeones de Concacaf.

#OnThisDay in 1974 – José Emilio Mitrovich scored twice for hosts @Rojos_Municipal as it won Confederation Champions’ Cup after defeating #SVTransvaal 2:1 in 2nd leg final (4:2 agg) at Guatemala City’s Mateo Flores Stadium. Roy Vanenburg tallied for the Suriname club. pic.twitter.com/03cguFR27j

— Steven Torres (@Steve1T) October 27, 2023