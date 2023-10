Erik Ten Hag y los inéditos registros negativos del Manchester United

La temporada 2023 ha dejado una marca imborrable en la historia del Manchester United, y no precisamente por los motivos que los fanáticos del club esperaban. Erik Ten Hag asumió el cargo de entrenador desde la temporada 2022-23 con grandes expectativas, pero lo que ha sucedido desde entonces ha sido sorprendente.

La más reciente derrota del Manchester United en el clásico de Manchester contra el City, donde cayeron 0-3, ha desencadenado un aluvión de críticas y la exigencia de su destitución por parte de los apasionados seguidores de los “red devils”. Pero lo que realmente ha dejado perplejos a los aficionados son los récords negativos que el equipo ha establecido bajo la dirección de Ten Hag.

Nunca antes en la historia del Manchester United habían sufrido tres derrotas seguidas contra los cinco grandes de la Premier League. Esta estadística en sí es impactante y pone en evidencia la crisis en la que se encuentra el equipo bajo el mando de Ten Hag.

Otro registro sorprendente es que el United jamás había perdido en el estadio del Tottenham hasta la llegada del entrenador holandés. Este récord fue un bastión inexpugnable que cayó de manera inesperada.

Los red devils no habían perdido sus tres primeros partidos fuera de casa desde la temporada 1973-74. Sin embargo, este hito negativo se ha repetido bajo la dirección de Ten Hag, lo que ha dejado a los fanáticos desconcertados.

La derrota ante el City también marcó un hito negativo, ya que el equipo nunca había concedido dos goles en los primeros cuatro minutos de un partido de la Premier League en Old Trafford. La solidez defensiva que caracterizó al United se ha desvanecido bajo Ten Hag.

El Manchester United nunca había sufrido cuatro derrotas en casa después de 14 partidos. Esta estadística es una señal preocupante de que el teatro de los sueños se ha convertido en una pesadilla para los aficionados.

El equipo tampoco había concedido 23 tiros en un solo partido en Old Trafford en la historia de la Premier League, lo que pone de manifiesto la vulnerabilidad defensiva que ha surgido en esta temporada.

Además, el Manchester United nunca había perdido ante el Brighton en Old Trafford hasta que Ten Hag asumió el cargo. Incluso más sorprendente es que el Brighton nunca había ganado dos veces seguidas en Old Trafford, un hito que rompió bajo la dirección del entrenador holandés.

Pero lo que ha generado aún más controversia es la gestión de Ten Hag con jugadores estelares. La decisión de sentar y posteriormente expulsar a Cristiano Ronaldo, el segundo máximo goleador de 2023, ha sido criticada por los seguidores. Lo mismo sucedió con Jadon Sancho y otros miembros del equipo. La gestión de jugadores de Ten Hag ha sido cuestionada en medio de esta temporada complicada.

As Manchester United get humiliated by City at home, a reminder that Erik Ten Hag drove @Cristiano out of the club and said he’d lose no sleep over it… and that the same @Cristiano has since scored 43 goals for club & country this year.

The guy’s a total fraud. pic.twitter.com/WY0Enki2QQ

— Piers Morgan (@piersmorgan) October 29, 2023