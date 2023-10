Mbappé defiende a un compañero insultado enfrentándose con la afición rival

Kylian Mbappé, capitán del PSG que venció este domingo en Brest (3-2), defendió su enfrentamiento con aficionados locales con el argumento de que lo hizo por defender a un compañero “insultado” durante el encuentro, al tiempo que la asociación contra la homofobia “Rouge direct” (“Roja Directa”), denunció cánticos contra los parisinos.

Según varios periodistas presentes en el estadio, así como una fuente del club de la capital, varios hinchas del Brest gritaron “violador” al jugador marroquí Achraf Hakimi, imputado en marzo por un supuesto caso de agresión sexual, e íntimo amigo de Mbappé.

“Bah, por supuesto debería haber cantado con ellos cuando insultaron a mi compañero. Algunos no han puesto nunca un pie en una cancha, no importa el nivel…”, reaccionó Mbappé en un mensaje publicado en X (antes Twitter), sin identificar al jugador insultado.

La estrella del PSG también respondía con este mensaje a un periodista de la cadena L’Équipe TV que había considerado que “un capitán de la selección francesa nunca debería hacer eso”, en referencia a encararse con aficionados rivales.

Tras marcar desde el punto de penal el gol que dio la victoria al PSG en el minuto 88, Mbappé provocó con gestos al público local, lo que le valió una tarjeta amarilla antes de salir sustituido del terreno de juego.

El entrenador del Brest, Eric Roy se mostró “un poco sorprendido” el comportamiento de Mbappé, que calificó de “ridículo”.

Kylian Mbappe shushes the crowd as his 89th minute winner sees PSG win 3-2 against Brest 🤫

The Frenchman has now netted 251 club goals and 174 in Ligue 1 🇫🇷⚽️

He’s still only 24 🤯👏 pic.twitter.com/3npA1ycwmC

— SPORTbible (@sportbible) October 29, 2023