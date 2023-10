“Checo” Pérez vive una pesadilla en el GP de México

El piloto de Red Bull era tercero en la parrilla de salida y tras una espectacular arrancada rebasó a los pilotos de Ferrari, el monegasco Charles Leclerc y el español Carlos Sainz, que el sábado habían hecho el 1-2 en la clasificación.

El flamante tricampeón del mundo logró su victoria número 51 en Fórmula 1 y ganó el Gran Premio mexicano por quinta vez en su trayectoria; antes lo hizo en 2017, 2018, 2021 y 2022.

La segunda posición del podio fue para el británico Lewis Hamilton, de Mercedes, quien marcó la vuelta más rápida y relegó al tercer puesto a Leclerc en una carrera que tuvo el temprano abandono del mexicano Sergio Pérez, por un contacto con el monegasco en la primera vuelta.

La largada resultó de alarido. Verstappen aprovechó la recta inicial de 811 metros para rebasar a Sainz y meterse en la pelea por el primer lugar con Leclerc.

En simultáneo, ‘Checo‘ Pérez (Red Bull) emparejó a Leclerc e intentó adelantarlo por fuera, pero ya para tomar la primera curva el auto del mexicano salió de la pista al impactar su llanta trasera derecha con el neumático delantero izquierdo del monegasco.

El RB19 del ‘Checo‘ Pérez se levantó y al caer al suelo se estropeó la suspensión trasera.

El equipo de Red Bull hizo en vano un intento desesperado por reparar los daños al auto del corredor mexicano.

“No esperaba que Charles, en medio, iba a frenar similar a nosotros”, explicó Pérez. “Yo me tiré porque para mí no era suficiente terminar en el podio. Me duele mucho porque si hubiera salido de esa curva en primer lugar hubiera tenido la oportunidad de ganar la carrera”.

Leclerc dio su versión del incidente: “Estaba yo entre los dos Red Bulls, ‘Checo‘ trata de pasar y yo no tenía para dónde ir, evidentemente no lo hice a propósito”.

