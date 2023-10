Así les fue a los legionarios en los playoffs de la MLS

Los equipos de los legionarios guatemaltecos Rubio Rubín (Real Salt Lake) y Arquímides Ordoñez (F. C. Cincinnati) celebraron el domingo sus respectivos partidos de los playoffs de la Major League Soccer (MLS), al mejor de tres partidos.

A primera hora, el Dynamo Houston derrotó en casa al Real Salt Lake, de Rubio Rubín, por 2-1. Héctor Herrera abrió el marcador a los 22, pero el equipo del guatemalteco lo empató a los 54 con un gol de Diego Luna. El gol del triunfo cayó a los 79 gracias a Amine Bassi.

El chapín solo jugó los primeros 45 minutos. En el arranque del segundo tiempo, su técnico, el estadunidense Pablo Mastroeni decidió retirarlo del terreno de juego del Shell Energy Stadium para darle ingreso a Anderson Julio.

Los restantes dos partidos de este playoff se jugará así: Real Salt Lake-Dynamo el lunes 6 de noviembre a las 20:00 horas GT y Dynamo-Real Salt Lake el sábado 11 de noviembre a las 15:00 horas GT.

Advantage: Houston.@HoustonDynamo defend home turf with a 2-1 win in the first match of their Round One series. 💪#HoldItDown // Audi #MLSCupPlayoffs pic.twitter.com/LCEByrTX1k — Major League Soccer (@MLS) October 30, 2023

Victoria de Cincinnati

El que sonrió este fin de semana fue el equipo del F. C. Cincinnati de Arquímides Ordoñez ya que goleó en casa el domingo 3-0 al New York Red Bull. El primero de los tres juegos se disputó en el TQL Stadium y fue una fiesta de goles para los locales gracias a las anotaciones de Álvaro Barreal (23 y 89) y Luciano Acosta (35).

Para infortunio de los seguidores chapines, el legionario Arquímides Ordoñez no fue convocado para este duelo, y deberá espera convocatoria de su técnico, el estadounidense Pat Noonan, posiblemente para alguno de los dos duelos restantes.

El segundo juego será New York Red Bull-F. C. Cincinnati el sábado 4 de noviembre a las 17:00 horas GT; y el tercer duelo será F. C. Cincinnati-New York Red Bull el sábado 11 de noviembre a las 13:00 horas GT.

The Shield winners open up their Audi #MLSCupPlayoffs campaign in style.@fccincinnati take a 1-0 lead in their Round One series! ✔️ pic.twitter.com/yYJt8jZDUq — Major League Soccer (@MLS) October 30, 2023

Nuevo formato

La MLS ha introducido series al mejor de tres partidos en la primera ronda de los playoffs de esta temporada, con tandas de penales para determinar un ganador si los juegos terminan empatados.

La postemporada comenzó con los dos partidos de comodín del 25 al 26 de octubre. Los partidos de la serie al mejor de tres de la primera ronda son del 28 de octubre al 12 de noviembre.

Las semifinales de conferencia y las finales de conferencia se jugarán entre el 25 de noviembre y el 3 de diciembre.

El partido por el campeonato de la Major League Soccer, MLS Cup presentada por Audi, se jugará el 9 de diciembre.

Los legionarios guatemaltecos buscan hacer gestas históricas como las ya hechas por Carlos Ruiz y Guillermo Ramírez.

