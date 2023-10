Lionel Messi dedica Balón de Oro a Diego Maradona

Gracias a su grandeza, Lionel Messi nuevamente salió triunfador ante grandes competidores, entre ellos, el noruego Erling Haaland, el mayor peligro para esta edición 67 del Balón de Oro.

Tras subir al escenario principal, el cual ya es conocido para el actual campeón del mundo, Lionel Messi dio su discurso y dejó palabras para ser recordadas toda una vida.

“Quiero agradecer a toda la gente y que me hizo el ganador de este premio. Quiero compartirle con la Selección, esto es un regalo para el equipo, cuerpo técnico y la gente”, señaló Messi.

Añadió: “No quiero olvidarme de Haaland ni Kylian, quienes tuvieron un año increíble tanto a nivel individual y colectivo. No tengo duda que en los próximos años se harán con este premio. Veo a muchos jóvenes y no tengo duda que disfrutaré del buen futbol durante mucho tiempo, por la calidad de jugadores que veo acá”.

Por último, Messi le dedicó el premio a Diego Maradona. “Quiero hacer la última mención a Diego, hoy es el cumpleaños de él, y no hay mejor lugar para desearle un feliz cumpleaños rodeado de jugadores y técnicos, de gente que le gusta el futbol”.

