Memes de la entrega del Balón de Oro 2023 de France Football

La lluvia de memes no se hizo esperar durante la gala de la 67 entrega del Balón de Oro 2023 de France Football, la cual tuvo como momento cúlmine a Lionel Messi, quien acumuló su octava distinción.

Las redes sociales explotaron desde las primeras horas del día con aquellos momentos jocosos plasmados en imágenes. Lionel Messi (ganador), Cristiano Ronaldo (no nominado) y Erling Haaland (el máximo rival de “Lio”) fueron los jugadores blancos de los internautas.

A continuación, compartimos los memes más divertidos que circulan en las redes sociales.

The only Ballon d'Or Haaland is winning tonight pic.twitter.com/kIEz7Hq1Qw

— Troll Football (@TrollFootball) October 30, 2023