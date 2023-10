¿Qué sucederá con el perro de Matthew Perry? Famosa actriz podría adoptarlo

Una fuente cercana a Lisa Kudrow, reconocida por su papel como ‘Phoebe Buffay‘, compartió que la actriz está desconcertada por la pérdida de su amigo el actor Matthew Perry. Además, la famosa está evaluando la posibilidad de adoptar a Alfred, el perro que fue compañero del actor en sus últimos años de vida.

El fallecimiento de la celebridad de 54 años, hallado sin signos vitales en su jacuzzi en Los Ángeles, ha suscitado especulaciones sobre la reacción de sus compañeros de reparto de ‘Friend’, con quienes compartió una década de trabajo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Matthew Perry (@mattyperry4)

Ahora se da a conocer que “Phoebe Buffay” se encuentra molesta por los comentarios de medios de comunicación y cibernautas quienes afirman que Matthew falleció por el consumo de sustancias ilícitas.

A pesar de que Perry había reconocido su lucha contra las adicciones en el pasado, llevaba años en proceso de rehabilitación, por lo que no se sabe aún cuál fue el motivo.

“Porque Matthew finalmente estaba en paz consigo mismo y experimentaba el mejor año de su vida desde el lanzamiento de su libro hace casi exactamente un año”, comentó Lisa Kudrow.

El amor de Matthew Perry por su mascota

El famoso compartió en redes sociales en varias ocasiones su amor por Alfred, el perro que adoptó hace tres años.

El 12 de diciembre de 2020, Perry publicó un video en el que se veía a Alfred alimentándose con la frase: “Could this be anymore of a mus”, (Podría ser esto más una obligación), una referencia a una famosa línea de la serie.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Matthew Perry (@mattyperry4)

El 23 de enero de 2021, presentó oficialmente a Alfred en una tierna fotografía. A pesar de haber alentado a sus seguidores a seguir la cuenta de Alfred en Instagram, en la actualidad, el perfil de la mascota ya no está activo.

“Espero que Lisa Kudrow pueda adoptarlo porque se merece lo mejor”, “Sin duda nadie como ella para cuidarlo”, “Es lamentable lo que sucedió con Matthew”, fueron algunas reacciones de sus fans.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Matthew Perry (@mattyperry4)

Lee también: ►Karol G expone su trasero sin filtros en bikini de hilo

Mira también: