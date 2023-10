Balón de Oro: Lionel Messi le reclama a Ibai Llanos

La ceremonia de la entrega del Balón de Oro 2023 de France Football realizada el lunes en París, Francia, dejó muchas secuelas y demasiadas situaciones por contar. Pero una de las que más a acaparado la atención en redes sociales ha sido el momento del disgusto del ganador, Lionel Messi, con el streamer español, Ibai Llanos.

Al finalizar la ceremonia y ya con el retiro de los protagonistas, Ibai Llanos se enlazó con Lionel Messi y le felicitó. Inmediatamente “Lio” dijo “gracias” y de una vez lanzó una advertencia. “Igual estoy enojado con vos, no me gustó lo que hiciste el otro día”, le reclamó Messi.

Y es que Lionel Messi se refería a un mensaje privado que le había enviado a Ibai, y quien lo mostró públicamente, situación que no le pareció en lo absoluto a Lionel.

Ya no te voy a contestar más, haces todo público. No tenés privacidad vos”, continuó reclamando Messi. Añadió: “Yo te contesté bien, de buena onda, y vos me delataste ante todos”.

Ante la situación incómoda, Ibai Llanos prefirió enfocarse en el octavo Balón de Oro conseguido por Messi, a lo que el argentino inmediatamente dijo: “Me cambias el tema hijo de put..”.

El mensaje por el cual Messi estaba molesto fue el que mostró Ibai durante un directo y decía. Ibai le había deseado a Messi una recuperación pronta por una lesión, a lo que Lionel respondió: “Hola Ibai, muchas gracias. Abrazo grade”.

👏 @IbaiLlanos con Leo MESSI, actual ganador de su 8º BALÓN de ORO 🏆 🗣️ "IBAI, estoy enfadado contigo, la siguiente te clavo el visto en Instagram" 🤣 🗣️ "Es una linda noche, significa mucho" 💜 Historia de Twitch y de la comunicación, enhorabuena @IbaiLlanos , @victor_nahe pic.twitter.com/nhj7PSTRiS — Ágora Fútbol (@AgoraFutbol) October 30, 2023

Ibai se roba la noche

Otro de los momentos divertidos que dejó el directo del yotuber fue cuando Emiliano “Dibu” Martínez dio su discurso tras ser el ganador al premio de mejor guardameta 2023.

Llanos literalmente tradujo el español a español lo que causó gracia con sus compañeros con los cuales llevaba la transmisión de la ceremonia del Balón de Oro 2023.

Ibai y “Dibu”

El portero campeón del mundo fue otro de los protagonistas que conversó con Ibai, y éste aprovechó a pedirle disculpa por el video donde expuso al sudamericano al dejarle en visto un mensaje por Instagram. Martínez solo contestó: “No, no, es que a veces no lo leo yo, por eso”.

Ante la pregunta de si ganaría el premio a mejor portero, Emiliano Martínez le contestó que primeramente Dios se haría con el trofeo, y prometió: “Si lo llego a ganar prometo jugar un día en la Kings League con vos (Porcinos).

Entonces no se descartaría ver a Emiliano Martínez en la Kings League, propiedad de Gerard Piqué.

