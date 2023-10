Lionel Messi arremete contra famoso periodista español: “Mentís, una vez más”

Lionel Messi vuelve a ser tendencia un día después de haber ganado su octavo Balón de Oro, esto tras una fuerte crítica hacia el periodista español Gerard Romero, a quien tachó de mentiroso tras publicar una supuesta reunión entre el astro argentino y el presidente del FC Barcelona Joan Laporta.

Romero, quien es conocido por cubrir diariamente la actualidad del FC Barcelona con su marca Jijantes FC, expresaba durante este martes que “Joan Laporta y Leo Messi hablaron al final de la gala del Balón de Oro. El presidente agradeció a Leo sus palabras durante el discurso y se citaron para buscar la mejor fecha posible para el homenaje”.

Esta situación causó revuelo y llegó hasta el mismo Lionel Messi, que de manera sorpresiva exhibió a Gerard Romero en su cuenta de Instagram. Leo subió a su historia de Instagram una captura de pantalla con la información de Jijantes acompañada del texto “Mentís… una vez más”, además de agregar el emoji con la nariz alargada, sinónimo de una persona mentirosa.

Esta reacción de Messi causó impacto mediático y llevó a Gerard Romero a romper su silencio públicamente, dejando ver que sus fuentes le habían mentido. “MIL DISCUPAS a todos, y MIL MÁS. Me han vuelto a engañar con algo relacionado con LEO. No aprendo. Lo siento. MUY jodido. Asumo todo los que hoy me digáis y prometo que trabajaremos para que no vuelva a ocurrir. Disculpa”, comentó Romero a través de su cuenta de X.

¿Por qué Messi salió a desmentir a Gerard Romero?

Que la información de la reunión fuese falsa no fue el único motivo por el que el argentino exhibió al periodista, ya que detrás de todo esto hay un contexto que inició con los rumores de la vuelta de Messi a Barcelona en el pasado mercado de fichajes.

Romero sacó a la luz muchos supuestos casos que harían que Messi volviese a Barcelona, entre los que más resonó estaba que Antonella Rocuzzo presionaba a Messi para volver a la Ciudad Condal tras lo mal que lo estaban pasando sus hijos para adaptarse a París, información que parece no haber caído bien al jugador, quien tras su fichaje por Miami dijo en ‘Mundo Deportivo’ que muchos periodistas dicen mentiras y “no pasa nada. Al día siguiente vuelven a decir otra mentira y no pasa nada. Creo que hubo muchas cosas que me molestaron, por ejemplo cuando usan mucho a mi familia”.