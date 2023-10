¡Tres al hilo! Nathaniel Méndez-Laing sigue en racha de goleador

Los últimos tres partidos de liga del Derby County han sido una inyección de motivación para el guatemalteco Nathaniel Méndez-Laing, ya que se ha encontrado con el gol y suma una seguidilla de tres anotaciones de forma consecutiva, sumado a dos victorias.

Este martes 31 de octubre, Méndez-Laing fue parte del juego que el Derby County sostuvo ante el Northampton Town, correspondiente a la reprogramación de la fecha 7 de la Football League One de Inglaterra (tercera división). El equipo del guatemalteco ganó y por goleada 4-0 con anotaciones de Max Bird (14 y 32), Conor Washington (22) y Nathaniel Méndez-Laing (49).

49' #DCFC 🐏 4-0 #ntfc 👞

A rapid break! ⚡️

Hourihane wins the ball back in our half and it's played to Washington on halfway.

He slides in Barkhuizen down the right who centres for Nat to fire home! https://t.co/M1h5H0SBd1

— Derby County (@dcfcofficial) October 31, 2023