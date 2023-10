“Mi corazón está roto”, Selena Gomez lanza emotivo mensaje y explica su ausencia

Selena Gomez vuelve a sorprender a sus fans recientemente al lanzar a través de sus redes sociales un fuerte mensaje que ha estremecido a más de uno de sus seguidores.

La cantante conmovió con su mensaje que se refiere a la niñez y deja entrever su actual preocupación en el mundo. Sin duda alguna, Selena Gomez, es de las pocas celebridades que se ha manifestado siempre preocupada por las problemáticas mundiales, también reflexiona sobre sus preocupaciones y esta ocasión fue lo que realizó.

Resulta que a través de su cuenta oficial de Instagram, la famosa compartió un mensaje en el que ha revelado su preocupación por la violencia actual que se vive en el mundo.

“Me he estado tomando un descanso de las redes sociales porque se me parte el corazón al ver todo el horror, el odio, la violencia y el terror que está sucediendo en el mundo. La gente que es torturada y asesinada o cualquier acto de odio hacia cualquier grupo es horrible”, comentó.

La cantante hizo un llamado a sus seguidores: “Necesitamos proteger a TODAS las personas, especialmente a los niños, y detener la violencia para siempre. Lo siento si mis palabras nunca serán suficientes para todos o un hashtag”.

Lamentablemente, Gómez finaliza expresando que la situación la abruma y daña de cierta forma. “Simplemente no puedo soportar que personas inocentes resulten heridas. Eso es lo que me enferma. Ojalá pudiera cambiar el mundo. Pero una publicación no lo hará. Con amor, Selena”, concluyó.

Hace algunos meses, Selena Gomez habló abiertamente sobre su salud mental, pues en su documental de 2022, cuenta que vive con su diagnóstico de trastorno bipolar.

Desde entonces, ha seguido hablando abiertamente sobre sus luchas de salud mental, su batalla contra el lupus (se sometió a un trasplante de riñón en 2017) y cómo todo afecta a su vida cotidiana.

