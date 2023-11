El clan Trump desfila por el juicio en Nueva York que amenaza su imperio

Además del expresidente estadounidense Donald Trump, tres de sus hijos tendrán que declarar a partir de este miércoles en el juicio civil que tiene lugar en Nueva York por fraude financiero que amenaza su imperio inmobiliario.

Tras reanudarse el juicio con el interrogatorio de otros testigos, el desfile del clan familiar comienza el miércoles con Donald Trump Jr, de 45 años, y continuará el jueves con Eric Trump, de 39, si todo va según lo previsto.

Ambos son vicepresidentes ejecutivos de la Organización Trump, un conglomerado de empresas que gestionan rascacielos residenciales y de oficinas, hoteles de lujo y campos de golf en todo el mundo.

Al igual que su padre, están acusados por la fiscal general del estado de Nueva York, el equivalente a ministra de Justicia, Letitia James, de inflar los activos del grupo en cientos de millones de dólares para obtener préstamos bancarios más ventajosos y mejores condiciones de los seguros.

