Rangers de Texas a un paso de coronarse en la Serie Mundial 2023

En los últimos 20 años, el 80 % de los equipos que ganan el cuarto partido se han llevado la serie. El conjunto texano domina ahora el tope por 3-1.

Esta fue la décima victoria de los Rangers en estos playoffs en la carretera con dos triunfos en Tampa Bay, dos en Baltimore, cuatro en Houston y dos ahora en Phoenix contra los D´Backs, y el sexto batazo de cuatro esquinas en Series Mundiales de Seager, para dejar atrás al venezolano José Altuve y Barry Bonds, ambos con cuatro cada uno.

También fue el bambinazo 19 histórico de Seager en partidos de postemporadas.

El quinto partido de la serie al mejor de siete encuentros está pactado para este miércoles también en Phoenix (Arizona) a partir de las 18:06 horas de Guatemala.

Los D´Backs sonaron el bate temprano y en el mismo primer primer inning el dominicano Ketel Marte despachó sencillo, su juego número 20 de postemporada con imparable. Terminó con dos inatrapables.

Pero los Rangers respondieron en la parte alta del segundo con un doblete de Josh Jung, quien llegó a tercera por jugada de selección en rola de Jonah Heim y anotó después por lanzamiento descontrolado del lanzador dominicano Miguel Castro.

Acto seguido, Castro dio boleto a su compatriota Leody Taveras, el toletero Travis Jankowski dio sencillo y Semien, triple empujador de dos para irse arriba 3×1.

Eso fue todo para Castro y fue sustituido por Kyle Nelson, quien fue recibido con bambinazo de dos carreras más de Corey Seager, su sexto de estos playoffs y el 19 en general en postemporadas.

Los bates de los Rangers explotaron en el tercero con sencillos de Jung y Nathaniel Lowe, un error del primera base y doblete de dos carreras de Jankowski.

Le siguió a Jankowski un bambinazo de dos anotaciones más de Semien para la décima carrera del conjunto texano.

Arizona descontó una en la cuarta entrada por boleto al venezolano Gabriel Moreno, doblete de Christian Walker y elevado de sacrificio del cubano Lourdes Gurriel.

En el octavo, los Rangers agregaron otra (11×1) por toletazo de cuatro esquinas del receptor Heim.

Acto seguido, los D´Backs reaccionaron en el octavo con un jonrón remolcador del cubano Gurriel luego de sencillos del novato Corbin Carroll, Moreno y Walker, así como un elevado de sacrificio de Tommy Pham.

En el noveno, los D´Backs fabricaron dos por imparable impulsor del venezolano Moreno, pero el relevista José Leclerc puso fin a las esperanzas de Arizona.

