Gobierno rechaza designación de exministros por parte de EE. UU.

El gobierno de Guatemala se pronunció este jueves 2 de noviembre con respecto a las sanciones impuestas recientemente por el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América contra dos exministros y un actual viceministro por supuestamente tener vínculos con actos de corrupción.

Tras ofrecer una conferencia de prensa en el Palacio Nacional de la Cultura, el secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Kevin López, fue consultado por los periodistas con respecto al tema y aseguró que el Ejecutivo rechaza cualquier tipo de “medida injerencista” en asuntos internos del país.

Con respecto a las personas que fueron designadas por las autoridades estadounidenses como no elegibles para ingresar a su territorio, quienes han integrado la actual administración a cargo del presidente Alejandro Giammattei, indicó que hasta ahora no tienen ningún proceso. En ese sentido, destacó que los señalamientos en su contra no tienen fundamento ya que no existe ningún tipo de denuncia en su contra.

También puede leer: EE. UU. anuncia restricciones de visas tras “acciones antidemocráticas” en Guatemala

“El respeto al estado de derecho guatemalteco debe de preponderarse y sobre todo el respeto a los derechos fundamentales de la persona, principalmente el principio de inocencia, el debido proceso y lo que es también la legítima defensa. Eso se debería de recordar en este tipo de sucesos”, dijo.

Agregó que, tomando en cuenta que ese organismo respeta el estado de derecho, su enfoque ha sido el de hacer el llamado a denunciar cualquier tipo de situación de la que se tenga conocimiento para atender los casos dentro de lo que establecen las leyes nacionales.

#AHORA Kevin Oliva, Secretario de Comunicación Social de la Presidencia, señaló que el Gobierno de Guatemala “rechaza cualquier tipo de medida injerencista del extranjero en asuntos internos del país”, refiriéndose a las designaciones por parte de EE. UU. contra funcionarios y… pic.twitter.com/PYEp4cFK4S — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) November 2, 2023

EE. UU. designa a dos exministros y un viceministro guatemaltecos

Estados Unidos anunció el pasado martes 31 de octubre la designación de tres funcionarios públicos guatemaltecos “por su participación en corrupción significativa”. Asimismo, reiteró que apoya a los ciudadanos que trabajan para promover la rendición de cuentas de los actores corruptos.

El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Matthew Miller, detalló que ya no son elegibles para ingresar a los Estados Unidos las siguientes personas:

Gendri Rocael Reyes Mazariegos, exministro de Gobernación.

Alberto Pimentel Mata, exministro de Energía y Minas (MEM).

Oscar Rafael Pérez Ramírez, actual viceministro de Desarrollo Sostenible del MEM.

De acuerdo con Miller, estas personas aceptaron sobornos a cambio del desempeño de sus funciones públicas durante sus mandatos. En ese sentido, se destacó que sus acciones corruptas socavaron el estado de derecho y la transparencia gubernamental en Guatemala.

Le puede interesar :

* Con información de Edwin Bercián, Emisoras Unidas 89.7