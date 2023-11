Dura lesión de Casemiro que lo dejará fuera de las canchas

El centrocampista brasileño del Manchester United Casemiro causa baja por “varias semanas” por una lesión en los isquiotibiales, anunciaron este viernes los ‘Diablos Rojos’, lo que supone un nuevo contratiempo para el técnico Erik ten Hag.

Después de haberse perdido tres partidos, el exjugador del Real Madrid de 31 años fue capitán del equipo de Old Trafford el miércoles en Copa de la Liga ante el Newcastle.

Casemiro fue sustituido durante el descanso del partido que se saldó con la derrota de su equipo por 3-0, y este viernes se confirmó su baja para los próximos partidos, que pueden resultar clave para el Manchester United.

ℹ️ @Casemiro has been ruled out for several weeks.#MUFC

