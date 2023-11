Iztapa clasifica a fase final del Apertura 2023 de Primera División

Deportivo Iztapa es el único equipo de la Liga de Futbol Primera División de No Aficionados en clasificarse a los cuartos de final del Torneo Apertura 2023 luego de disputada la reprogramada fecha 16, la cual se disputó el fin de semana. Ahora, el “Pez Vela” se prepara para la jornada del miércoles 8 de noviembre la cual dará fin a la fase regular.

El grupo A completó los 17 partidos tras celebrada la reprogramada fecha 16. El gran ganador fue el Deportivo Iztapa que goleó 1-5 a Democracia F. C. en el estadio Municipal La Democracia de Huehuetenango. Nicolás Aguirre, y los dobletes de Cristian Alvizurez, Víctor Ávalos les dieron el triunfo a los escuintlecos.

Resto de resultados: Deportivo Nueva Concepción 2-2 Santa Lucía Cotzumalguapa F. C., Quiché F. C. 3-0 San Pedro F. C., Sololá 0-4 Deportivo Marquense y Juventud Copalera 6-2 Deportivo Suchitepéquez.

Clasificados

Con estos resultados, Deportivo Iztapa es el ganador del grupo A de la Primera División con 32 puntos y automáticamente clasificado a la fase de cuartos de final.

El segundo lugar lo ocupa Deportivo Suchitepéquez con 28 enteros, y buscará el miércoles mantener esa ventaja sobre el tercer lugar, Deportivo Marquense (27 unidades), y ser el segundo clasificado a los cuartos de final.

Tanto Suchi, Marquense y Democracia F. C. han asegurado participación en la fase final. Equipos como Quiché F. C., San Pedro, Juventud Copalera y Santa Lucía Cotzumalguapa se disputarán los últimos dos boletos que dan acceso a la fase de reclasificación a la ronda de cuartos de final.

La última fecha será este miércoles 8 de noviembre a las 15:00 horas con estos duelos:

Juventud Copalera-Santa Lucía Cotzumalguapa

Marquense-Suchitepéquez

Nueva Concepción-Quiché

Sololá-Iztapa

Democracia-San Pedro

Grupo B

El pasado fin de semana el grupo B no vio actividad debido a que ya había cumplido con sus 17 fechas. En este grupo, la situación para el miércoles está más abierta para que varios clubes busquen los dos boletos directos a cuartos de final y los cuatro clubes que irán a las series de acceso a los cuartos de final.

Juventud Pinulteca, Universidad y San Benito son los primeros tres lugares con 34, 32 y 21 puntos, respectivamente, y los únicos con posibilidad de optar a cuartos de final de forma directa, uno irá a la fase previa.

Además, Barberena F. C. (27 puntos), Aurora (25) y Deportivo Sacachispas (24) ya están clasificados a la ronda previa de cuartos de final, solo buscarán una mejor posición.

Universidad-Sacachispas

Cuilapa-Barberena

Heredia-Juventud Pinulteca

San Benito-Mictlán

Fraijanes-Aurora.

