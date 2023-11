El Miss Universo 2023 ha estado rodeado de polémicas y estas son algunas de ellas

En los últimos días, las redes sociales se han visto inundadas de contenido de la nueva edición del Miss Universo. Y es que fue hace tan solo unos días atrás cuando las jóvenes comenzaron a llegar a El Salvador, país donde se desarrolla la competencia.

Sin embargo, las controversias y las polémicas no se podían quedar atrás y algunas han sido expuestas en las diferentes plataformas. Una de las jóvenes que llamó la atención es la representante de República Dominicana, Mariana Downing.

@missuniversosv Miss Universo República Dominicana, @Mariana downing está emocionada por conocer a las demás representantes de @missunivers y envía un cálido saludo a nuestra Miss Universo El Salvador @Isabella 🤩✨ #72MISSUNIVERSE #72ndMISSUNIVERSE ♬ sonido original – missuniversosv

La joven fue duramente criticada por no dominar el idioma español, el oficial en el país, motivo por el que contestó en inglés. Miss Colombia es otra participante que desató una serie de comentarios negativos, luego de que sacara sus mejores pasos de baile en una pasarela.

Y es que para muchos la joven no debía “perrear” ya que no es un evento para “bailar de esa manera”. A pesar de que no es la primera vez que se aceptan concursantes transexuales, este año hay dos.

Miss Portugal y Miss Holanda, forman parte de la contienda que reúne a las mujeres más bellas de todo el mundo.

Un Miss Universo totalmente diferente…

Asimismo, mucho se ha dicho sobre que la representante del país anfitrión; Miss El Salvador. Y es que su elección estuvo llena de polémicas, y surgieron rumores de que había “comprado la corona”.

Asimismo, Miss Pakistán también ha estado en el ojo del huracán ya que su país está en contra de los concursos de belleza por la representación de la mujer. La práctica del cristianismo y otras minorías religiosas a menudo enfrentan discriminación y persecución.

En el caso de la joven participante, algunos musulmanes han criticado su participación en Miss Universo, argumentando que no es apropiada para una mujer cristiana representante a Pakistan.