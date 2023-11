Lizbeth Rodríguez se siente decepcionada después de que Celia Lora la negó

La relación de Celia Lora y Lizbeth Rodríguez empezó en el terreno laboral, cuando ambas protagonizaron candentes sesiones de fotos para OnlyFans.

Después de haber trabajado juntas para crear contenido para adultos, la influencer mexicana y la modelo comenzaron a ser vinculadas sentimentalmente.

Sin embargo, la hija de Alex Lora salió a desmentir esta relación, por lo que la exchica Badabun reaccionó hasta el punto de soltar un par de lágrimas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Revista TVNotas Oficial (@revistatvnotas)

En una serie de videos que postea en su cuenta de Instagram, inicia con un audiovisual en el que no dice nada y expresa decepción con su rostro. Acompaña esta publicación con la frase “amanecí 🤡”.

“Me cuesta hablar mal de gente que quiero, que quise. Pero, pues me queda claro que la vida es muy sabia y afortunadamente siempre se han salido de mi vida, las personas que no necesito”, descargó mostrando su rostro decepcionado.

Lizbeth Rodríguez le dedica indirectas a Celia Lora en sus instagram stories.#LizbethRodríguez #CeliaLora pic.twitter.com/ET7gKE35Rg — Arcadia News (@ArcadiaNews13) November 7, 2023

Negó su amor por la influencer

Hace unas semanas, Lizbeth Rodríguez salió a decir que tenía una relación amorosa con Celia y que además llamaba como “suegro” al cantante Álex Lora, papá de su ahora ex.

Celia, no solo borró todo el contenido que tenía junto a Lizbeth, sino que además, grabó un video para dejar bien en claro que no tiene nada con ella más que una simple amistad y colaboración laboral.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Celia Lora (@celi_lora)

“Parece que se adelantó el Día de los Inocentes, se los adelantaron. Este video es para decir que yo no ando con nadie, con absolutamente nadie y cuando en serio ando con alguien no se lo imaginan, porque no tengo que publicar mi vida.

Este chistecito de Lizbeth yo creo que ya llegó muy lejos porque ya lo vi en todos lados, aunque yo ni estoy en el país”, dijo.

“Yo la conozco hace casi 4 años, yo hice fotos con ella, ella es mi amiga, la quiero mucho. Fotos, videos hemos hecho dos veces, al igual que con ella, con otras mil chavas, con Apolonia, con Karely, con Marian Franco, con Vero Flores, con Ignacia, ya llevó no sé cuánto tiempo haciendo fotos y nunca habían dicho que yo anduviera con una de ellas”, destacó.

¿Celia Lora y Lizbeth Rodríguez son pareja sí o no?; la hija del cantante del Tri lo aclara. pic.twitter.com/eVYJD5BXFz — Virales del mundo (@NuevoVirales) November 5, 2023