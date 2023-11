“Un plomazo te puedo meter”: motorista amenaza a conductora en zona 9

Un tenso altercado en pleno tráfico de la zona 9 ha generado indignación en redes sociales, cuando un motorista amenazó a una conductora después de que esta hiciera sonar la bocina de su vehículo.

La pelea se desató cuando la automovilista, preocupada por la situación del tráfico, hizo sonar la bocina, desencadenando la furia del motorista. La víctima, desde su automóvil, logró grabar el incidente en el que el sujeto rodeaba su vehículo y la amenazaba con frases escalofriantes como “Un plomazo te puedo meter” y “bájate o te bajo”.

La situación se volvió aún más violenta cuando el motorista golpeó el automóvil de la mujer, llegando a romperle el retrovisor en medio de la confrontación. Las imágenes, compartidas en redes sociales, han generado una ola de indignación ante la actitud agresiva del motorista.

En el video, se observa claramente al agresor, quien no portaba casco de protección, tenía cabello largo, barba y lentes. La escena ha reavivado el debate sobre la seguridad vial y la necesidad de promover conductas respetuosas entre los usuarios de la vía.

“Independientemente de quién tenga la culpa o la razón no podés arriesgar tu vida por el tránsito, ese chato encontrara a su tata un día de estos con esa actitud”; “Creo que no estamos viendo nada nuevo, la mayoría o un gran número de personas que manejan moto están siempre a la defensiva, hacen lo que quieren en el transito y siempre son las víctimas. Y nuestras autoridades como siempre ausentes 🤡”; “No es la forma, pero he visto como muchos bocinan como si estuvieran en la montaña, como si ellos nunca se equivocaran …. y lo simpático es que lo hacen con el tráfico casi detenido…”, dicen algunos de los comentarios en el video.