Con pruebas, Keke Palmer denuncia a su ex por violencia doméstica

En las últimas horas, el nombre de Keke Palmer ha estado en el ojo del huracán tras solicitar la custodia exclusiva de su hijo tras señalar que su expareja la violentó.

Según reveló People, la actriz presentó una solicitud de orden de restricción por violencia doméstica en Los Ángeles. En los documentos se revela que, el pasado domingo, Darius Jackson entró ilegalmente a su casa, la amenazó y atacó físicamente.

Palmer has accused Jackson of abusing her multiple times over the course of their two-year relationship in court documents filed on Thursday. pic.twitter.com/pGu5marMfK

También mencionó que Jackson la violentó varias veces durante un período de dos años con golpes, destrucción de sus bienes personales, amenazas, acoso y “otros abusos físicos y emocionales”.

En julio, él se vio involucrado en polémicas y comentarios en su contrato luego de criticar la forma en la que su ex se vistió para asistir a un concierto de Usher.

“Esta es mi familia y mi representación. Tengo estándares y moral en lo que creo”, agregó.

“Darius trespassed into my home without my knowledge or consent, threatened me, then physically attacked me — lunging for my neck, striking me, throwing me over the couch, and stealing my phone when I told him I was going to call the police." Keke😟#kekepalmer #sharonpalmer pic.twitter.com/eDeFA4QOyZ

— lifestyle_happy (@deddy73833395) November 10, 2023