El papa destituye al crítico obispo estadounidense Joseph Strickland

El papa Francisco destituyó como obispo de la diócesis estadounidense de Tyler a monseñor Joseph E. Strickland, representante tradicionalista y crítico con el pontífice, después de una inspección a su gobierno.

La diócesis queda “vacante” pero será dirigida por el obispo de Austin, Joe Vásquez, en calidad de “administrador apostólico”, según confirmó este sábado la Santa Sede en un escueto comunicado.

El Vaticano no ha precisado las razones de su salida y en la nota usa el concepto de “destitución”, mientras que a monseñor Strickland aún le faltan diez años para cumplir los 75, la edad en la que los obispos se jubilan según el Código de Derecho Canónico.

La decisión llega después de que el papa Francisco ordenara el pasado junio una “visita apostólica” o inspección de la diócesis texana encargada precisamente a dos obispos estadounidenses.

JUST IN: #PopeFrancis has relieved Bishop Joseph E. Strickland from the pastoral governance of the Diocese of Tyler (U.S.A.) & appointed Bishop Joe Vásquez of Austin, as Apostolic Administrator of the vacated diocese, @HolySeePress announced today. pic.twitter.com/RjZJmDMw3v

— Diane Montagna (@dianemontagna) November 11, 2023