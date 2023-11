Ligas de ascenso: Así quedan los octavos y cuartos de final

Las ligas federadas de Guatemala están disputando la fase final de sus respectivos campeonatos. En la Liga de Futbol Primera división de No Aficionados quedaron establecidos esta semana los clasificados a cuartos de final y las series de acceso a los cuartos de final. Por su parte, la Liga de Futbol Segunda División definió este fin de semana a sus mejores ocho equipos para disputar los cuartos de final. Además, la Liga Tercera División de Guatemala estableció las series de los octavos de final este domingo.

NOTA: Robert Lewandowski y su mal gesto contra Lamine Yamal

Perfil de TikTok

Tercera División

La Liga Tercera División de Guatemala jugó este fin de semana los dieciseisavos de final donde los clubes de Juventud La Gomera, San Lorenzo, PROESFUT, Los Cafetaleros de El Tumbador, Deportivo Pueblo Nuevo Viñas, Deportivo Tejutla Ojeteco F. C. y San Juaneros fueron los clasificados por la región 1.

En tanto, la región 2 dejó las clasificaciones de Global Soccer Academy, C. F. Heredia, Remicheros F. C., San José F. C., Atlético Ariga, Juventud Esquipulteca, Juventud Teculuteca y Club de Futbol Universitario.

En ese sentido, los octavos de final quedaron así:

Juventud La Gomera-Deportivo Pueblo Nuevo Viñas

San Lorenzo-Deportivo Tejutla

PROESFUT-Ojeteco F. C.

Los Cafetaleros de El Tumbador-San Juaneros

Global Soccer Academy- Atlético Ariga

C. F. Heredia- Juventud Esquipulteca

Remicheros F. C.-Juventud Teculuteca

San José F. C.-Club de Futbol Universitario

Segunda División

La Liga de Futbol Segunda División entrará en los próximos días en su fase de cuartos de final. Este fin de semana quedaron con vida solamente ocho clubes tras celebrarse la etapa de octavos de final.

Deportivo Carchá, C. F. Gualán, A. F. F. Guatemala, Deportivo Palencia, Jacalteco F. C., Pajapita F. C., Club Social y Deportivo Sampedrano, y Club Social Deportivo Barillas son los ocho clubes que buscan el título del Apertura 2023.

Esta misma noche, los representantes de los equipos clasificados sostuvieron una reunión con los miembros del comité ejecutivo de la liga y se estableció la programación de la fase de los cuartos de final.

Primera División

La Liga de Futbol Primera División tendrá este lunes su reunión de trabajo para establecer el calendario de juego tanto de la fase de acceso a cuartos de final como detalles de los cuartos de final.

Para esta semana, Democracia, Suchitepéquez, Quiché F. C., Juventud Copalera, San Benito, Barberena, Aurora y Sacachispas buscarán llegar a los cuartos de final donde esperan Iztapa, Marquense, Universidad y Juventud Pinulteca.