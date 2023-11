Cristiano Ronaldo podría volver a jugar la Champions League

Con el transcurso de los años, la ausencia de Cristiano Ronaldo en la UEFA Champions League se ha convertido en un tema recurrente en las conversaciones futbolísticas. Ya sea por la controversia que su figura genera o por las cifras históricas que ha logrado a lo largo de su destacada carrera en esta competición, la espera del aficionado promedio parece tener fecha de caducidad: la temporada 2024/25.

A pesar de sus 38 años y su inminente renovación hasta 2027 con el Al Nassr, Cristiano Ronaldo podría regresar a la Champions League gracias a una invitación especial de la UEFA. Según informes de medios saudíes y europeos, la Federación Saudí está trabajando arduamente para asegurar una invitación que permitiría al equipo asiático liderado por el astro portugués participar directamente en la competición sin tener que superar fases clasificatorias.

