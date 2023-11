Así se ve Dakota Johnson en “Madame Web”

El universo de “Spider-Man” se expande, y el miércoles 15 de noviembre de 2023, se reveló el tráiler de “Madame Web“, la película que explorará el origen de este personaje, interpretado por Dakota Johnson. Este primer adelanto de la nueva entrega, que forma parte de la Fase 5 de Marvel, promete sorpresas y emociones inigualables.

En el tráiler, Dakota Johnson interpreta a Cassandra Web (Madame Web), revelando el origen de sus poderes. Ella posee la capacidad de ver el futuro y habilidades psíquicas únicas.

Otro personaje que destaca es interpretado por Sydney Sweeney, conocida por su participación en la serie “Euphoria”. Tendrá un papel principal dentro del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), dando vida a Julia Carpenter, también conocida como Spider-Woman.

El avance también revela a Celeste O’Connor como Mattie Franklin y a Isabela Moner como Anya Corazon, otras dos Spider-Woman que aparecerán como heroínas a lo largo de la película.

Her web connects them all. 🕸 #MadameWeb is coming soon exclusively to movie theaters. pic.twitter.com/2P3kYTBWId

— Madame Web (@MadameWeb) November 15, 2023