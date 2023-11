Miguel Bosé es hospitalizado de emergencia

Miguel Bosé fue hospitalizado y sometido a una intervención quirúrgica debido a un grave problema de salud que arrastra desde hace varios años y que ha empeorado en la última temporada. Tras el informe de su ingreso a la clínica, sus seguidores expresaron su preocupación por el estado de salud del cantante de 67 años después de la cirugía.

El miércoles 15 de noviembre, el diario La Semana informó que el intérprete de “Morena Mía” se sometió a una cirugía para tratar una hernia discal severa. Según el reporte, la intervención tuvo lugar en un prestigioso hospital de Barcelona, España, con el objetivo de preservar la movilidad del cuerpo del artista.

“El artista debe vivir, si no se enamora, si no apuesta, vibra, si no descubre, si no se entusiasma, si no sufre, si no se emborracha, ¿Qué le puede contar a la gente en sus canciones? Esas son prioridades.”

– #MiguelBosé pic.twitter.com/5tZKreWyjv

— Miguel Bosé México (@MiguelBoseMX) July 29, 2022