Clásico 327: Así fue la última visita de Comunicaciones a El Trébol

El clásico 327 se disputa este sábado a partir de las 15:00 horas con un estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol vistiendo sus mejores galas. El escenario deportivo capitalino será un verdadero infierno para Comunicaciones ya que todos los boletos disponibles fueron vendidos, y se esperan a más de 7 mil aficionados alentando al “Mimado de la afición”.

Pero, ¿cómo le fue a Comunicaciones en su última visita a El Trébol? La última visita del equipo de Willy Coito fue el pasado sábado 4 de marzo cuando empató 3-3 ante el equipo que en aquella oportunidad era dirigido por José Saturnino Cardozo.

Era la jornada 11 del Torneo Clausura 2023. Jesús López anotó el 1-0 a los 18, pero Azarías Londoño igualó 1-1 a los 30. Inmediatamente, los locales nuevamente se adelantaron con Pedro Altán a los 38, pero José Manuel Contreras igualó 2-2 a los 42. Era un partidazo en El Trébol en los primeros 45 minutos.

Para la segunda mitad, las emociones no se detuvieron, y al 71 Matías Rotondi colocaba el 3-2, parecía un marcador mortal y final, aunque Comunicaciones tenía la última palabra por intermedio de Jorlián Sánchez, quien decretó el 3-3 final al 87 a falta de tres minutos para culminar el partido, dejando el desazón para los de Municipal.

Estos fueron los jugadores que fueron parte del clásico 325

Municipal: Kenderson Navarro, Steve Makuka, Marlon Sequén, José Morales, Isaac Acuña, Jaime Alas, César Archila, Rudy Barrientos, Milciades Portillo, Jesús López, Pedro Altán,

Comunicaciones: Fredy Pérez, Allen Yanes, José Pinto, Rafael Morales, Matías Fracchia, David Chuc, Oscar Mejía, Rodrigo Saravia, José Contreras, José Corena y Azarías Londoño.

Esta será la primera vez que “Chucho” López se medirá a su exequipo.

Vivan con la frente en alto , no permitas que tus miedos y debilidades te alejen de tus objetivos mantén tu corazón ardiendo no importa que pase sigue avanzando y no te rindas a pesar de haberte caído , recuerda que el tiempo no espera a nadie -Rengoku pic.twitter.com/MGB0n5HDK1

— Jesus Lopez (@jesus97amenabar) March 6, 2023