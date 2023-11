Estados Unidos reiteró este sábado 18 de noviembre su respaldo al pueblo de Guatemala que exige la defensa de la democracia y busca que se respeten los resultados del proceso electoral que recién finalizó. Esto se da tomando en cuenta que se ha presentado de una serie de acciones legales contra autoridades electorales y contra integrantes del partido Movimiento Semilla, al cual pertenece el binomio presidencial electo, integrado por Bernardo Arévalo y Karin Herrera.

Fue el subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental de los Estados Unidos, Brian A. Nichols, quien hizo un nuevo pronunciamiento con respecto a la situación que vive el país centroamericano, donde los ciudadanos han mantenido protestas por más de 40 días.

Su publicación la hizo un día después de que la Fiscalía planteó una solicitud para despojar del derecho de antejuicio a los gobernantes electos, a quienes señala de utilizar como plataforma política la toma de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), que se dio en el marco de protestas en rechazo a la elección de Walter Mazariegos como rector de esa casa de estudios.

The United States stands with the Guatemalan people who demand that their elected president take office. We condemn @MPguatemala's malign request to strip President-elect @BArevalodeLeon, Vice President-elect @KarinHerreraVP, and others of their immunity. -BAN

— Brian A. Nichols (@WHAAsstSecty) November 18, 2023