Escándalo en la Selección Checa: Tres jugadores expulsados por indisciplina

En vísperas de un crucial partido clasificatorio para la Eurocopa 2024, la Selección Checa se ve envuelta en un escándalo que ha sacudido los cimientos del equipo. Tres destacados jugadores, Vladimir Coufal, Jakub Brabec y Jan Kuchta, fueron expulsados del grupo nacional tras ser sorprendidos en una discoteca a menos de 48 horas del enfrentamiento decisivo contra Moldavia.

Este domingo, la selección checa anunció oficialmente la expulsión de los defensas Vladimir Coufal y Jakub Brabec, así como del atacante Jan Kuchta, por haber “violado fundamentalmente el reglamento interno” del equipo. Este acto de indisciplina ha dejado al equipo técnico y a los aficionados sorprendidos y decepcionados.

Según informes de medios nacionales, los tres futbolistas fueron captados en una discoteca en la ciudad de Olomouc, donde la República Checa tiene programado disputar el crucial encuentro contra Moldavia. Las imágenes, difundidas por el diario DNES, han generado un revuelo en la opinión pública y han puesto en entredicho la profesionalidad y compromiso de los jugadores con la camiseta nacional.

El desliz de estos jugadores se produce en un momento crucial para la selección checa, que necesita al menos un empate en el próximo partido para asegurar su clasificación a la Eurocopa 2024, a celebrarse en junio en Alemania.

La respuesta de la Federación Checa de Fútbol fue rápida y contundente. A través de sus redes sociales, anunciaron la expulsión inmediata de los tres futbolistas de la concentración del equipo nacional. Este acto disciplinario busca enviar un claro mensaje sobre la importancia del compromiso y la responsabilidad de representar al país en competiciones internacionales.

El escándalo ha generado debate entre los aficionados y expertos del fútbol checo sobre la ética y la conducta que deben mantener los jugadores de la selección, especialmente en momentos cruciales como este.

Vladimír Coufal, Jakub Brabec and Jan Kuchta have left the Czech national team immediately after "seriously breaking the Code of Conduct" last night.

🤔🤔🤔 pic.twitter.com/VWopnVMePh

— Footy Accumulators (@FootyAccums) November 19, 2023